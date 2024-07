Pogacar slaat opnieuw toe in Tour de France, voorsprong op Vingegaard ruim drie minuten

Tadej Pogacar heeft Jonas Vingegaard een nieuwe tik uitgedeeld in de Tour de France. In de loodzware 15de etappe tussen Loudenvielle en Plateau de Beille was de Sloveen op de slotklim van de buitencategorie de sterkste.

Pogacar kwam uiteindelijk ruim een minuut eerder over de streep dan zijn Deense concurrent. Het verschil in het algemeen klassement is een week voor het einde nu meer dan drie minuten.

Het was alweer de derde etappezege voor Pogacar, die onverslaanbaar lijkt deze Tour.