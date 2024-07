Beverly Hills-actrice Shannen Doherty overleden

Actrice Shannen Doherty is op 53-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse is vooral bekend als Brenda Walsh in de televisieserie Beverly Hills, 90210. Ook speelde ze in de serie Charmed.

Doherty werd in 1971 geboren in Memphis, Tenessee en begon al op jonge leeftijd met acteren.

Sinds de jaren 80 had ze verschillende rollen in films en series. Zo kreeg ze op 11-jarige leeftijd de rol van Jenny Wilder in Little House on the Prairie. Enkele jaren later speelde ze een rol in de serie Our House.

Haar grote doorbraak kwam in 1990 door haar rol in de populaire serie Beverly Hills, 90210. Ze speelde de rol van Brenda Walsh, een student die als nieuwkomer moeite had om zich aan te passen aan haar klasgenoten in het rijke Beverly Hills.

Doherty speelde de rol tot 1994. Ook was ze te zien in de reboot van de serie die in 2008 verscheen.

Borstkanker

Eind jaren 90 kreeg ze een rol in de serie Charmed. In de serie over drie heksenzussen speelde ze de rol van Prue Halliwell, de oudste zus.

Shannen Doherty leed sinds 2015 aan borstkanker. Na behandeling keerde de ziekte enkele jaren later terug. In 2023 werd een hersentumor verwijderd en bleek de kanker verder uitgezaaid.

Vorige maand sprak ze in haar podcast Let's be Clear over de chemotherapie die ze onderging. Ze deelde toen ook haar zorgen over de behandeling. Doherty overleed gisteren in het bijzijn van haar dochter, zus, tante, vrienden en haar hond Bowie.