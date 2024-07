Meerdere doden na schietpartij in Duitsland

In de Duitse plaats Lautlingen zijn meerdere mensen omgekomen bij een schietpartij, melden meerdere Duitse media. Er zou een conflict binnen een familie hebben gespeeld.

Lautlingen ligt in het zuiden van Duitsland, in de deelstaat Baden-Württemberg. De schietpartij vond plaats in Albstadt-Lautlingen.

Volgens de Duitse omroep SWR zijn er bij de schietpartij minstens vier mensen omgekomen. De dader zou een jager zijn.

Bronnen melden aan de omroep dat de vier slachtoffers twee kinderen en twee volwassenen zijn. Het zou gaan om familie van de schutter. De man probeerde ook zichzelf om het leven te brengen, maar het is nog onduidelijk of de man zelf ook is overleden.

Er is nog veel onduidelijk over de situatie in Lautlingen, maar volgens de politie is er voor de bevolking geen gevaar.