Na Van Barneveld verliest ook Noppert in eerste ronde World Matchplay

Noppert kwam meteen met 0-4 achter tegen Wade. In de eerste drie legs kreeg de Fries een pijl op de dubbel, maar die kansen werden gemist en Wade strafte dat onverbiddelijk af met mooie finishes. Een 77-checkout was nodig om in de eerste onderbreking in ieder geval op het scorebord te staan.

Daarna kwam Noppert iets beter in zijn spel, maar Wade liep weg en stond in de tweede break met 7-3 voor.

Een comeback leek in de maak toen Noppert zich terugvocht tot 5-7 en drie pijlen kreeg om 6-7 te maken, maar die kans werd niet gepakt waardoor Wade Noppert toch weer brak. Die tik kwam Noppert niet meer te boven, hij pakte daarna geen leg meer.

Later vandaag speelt de 22-jarige Gian van Veen tegen Rob Cross, die de World Matchplay in 2019 won. Michael van Gerwen speelt maandagavond tegen Luke Littler, die eerder dit jaar de prestigieuze Premier League wist te winnen en in januari de WK-finale haalde.

Negendarter

Dimitri van den Bergh gooide in zijn wedstrijd tegen Martin Schindler een negendarter bij een stand van 3-3. De Belg won de wedstrijd uiteindelijk met 10-6.