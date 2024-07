Bol geeft kort voor Spelen visitekaartje af met toptijd (50,95), ook record Visser

Maar daarmee bleek de koek nog niet op voor Visser, die bij de EK begin juni in Rome naast het podium (vijfde in 12,72) belandde. In de finale klopte ze Skrzyszowska, die brons won op de EK, opnieuw en was ze met 12,36 ook weer een fractie sneller.

Bonevacia op verkeerde been

Liemarvin Bonevacia dacht op de 400 meter eveneens een record te hebben gelopen en zijn eigen Nederlandse toptijd van 44,48 naar 44,10 te hebben gebracht. De tijdwaarneming had hem echter in de steek gelaten.

De 35-jarige atleet, die onlangs op de EK verraste met brons, was in werkelijkheid na 44,99 over de finish gekomen.