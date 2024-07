Bol geeft kort voor Spelen visitekaartje af met Europees record: 50,95

De Amerikaanse, die drie jaar geleden in Tokio de olympische titel veroverde, heeft met 50,68 ook de tweede tijd ooit gelopen op het hordennummer. Op de derde plaats van die eeuwige ranglijst staat nu Bol met haar nieuwe toptijd.

Bonevacia op verkeerde been, wel record voor Visser

Liemarvin Bonevacia dacht even later op de 400 meter ook een record te hebben gelopen en zijn eigen Nederlandse toptijd van 44,48 naar 44,10 te hebben gebracht. De tijdwaarneming had hem echter in de steek gelaten.

De 35-jarige atleet, die onlangs op de EK verraste met brons, was in werkelijkheid na 44,99 over de finish gekomen.