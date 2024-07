Experts kijken kritisch naar beveiliging Trump: 'Waarom werd dat dak niet bewaakt?'

In Amerikaanse media werden al snel vraagtekens gezet bij het optreden van de veiligheidsdiensten rond de campagnebijeenkomst. Twee oud-FBI-agenten verbazen zich er bij CNN over dat het dak waarop de schutter zat niet werd bewaakt. "Het was de perfecte plek voor een aanslag", zei een van hen. "Het is het dichtstbijzijnde gebouw met duidelijk zicht op het podium. Ik ben geschokt dat er niemand van de veiligheidsdiensten op dat dak stond."

Ook bij NBC News zeggen veiligheidsexperts dat er normaal gesproken op dit soort locaties beveiliging staat. Het wapen dat de schutter gebruikte (een AR-15) kan doelen raken op zo'n 200 meter.