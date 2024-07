Southgate hoopt op tastbare beloning voor het vele werk achter de schermen

"Gareth voelde dat het belangrijk was om een connectie tussen alle teams te hebben, dus behalve het mannenelftal ook de vrouwen, jeugdploegen en de gehandicaptenteams," vertelt Powell. "Hij is nu acht jaar bondscoach en er is een lange termijnplan voor de ontwikkeling van spelers en coaches. Er is een identiteitsbeeld ontstaan van wat het is om speler van Engeland te zijn."

Yoga en slaappatronen

Powell vervolgt: "Gareth heeft ook specialisten erbij gehaald. Dan hebben we het over diëtisten en psychologen, maar ook over yoga en het bestuderen van slaappatronen. Dit zijn allemaal dingen die binnen de ploeg zijn geïntroduceerd, want elk procent helpt."