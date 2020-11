Van een naakte Democraat tot een oproep tot moord: veel nepnieuws rond de verkiezingen

Verkiezingsbureaus worden overspoeld met vragen door de desinformatie, schrijft de New York Times . Er zijn veel ongefundeerde geruchten over de Black Lives Matter-beweging die geweld uitlokt bij stemlokalen, over gedumpte stemmen-per-post, over gecompromitteerde stemmachines. "Het put ons uit. Het gaat zo snel, daar kun je niet tegenop."

Desinformatie over de Amerikaanse verkiezingen overspoelen de sociale media. Verslaggever Rudy Bouma houdt het nepnieuws bij voor Nieuwsuur. We zetten de opvallendste berichten op een rij.

Een gemanipuleerde video wekt de indruk dat Joe Biden niet weet in welke staat hij vrijdag was. Biden zegt 'Hello Minnesota' terwijl op het bord achter hem 'Tampa, Florida' staat. Maar er is gephotoshopt.

De tweet met het filmpje werd ruim een miljoen keer gedeeld voordat degene die het had geplaatst het weer verwijderde. Opvallend is dat Biden een winterjas draagt in de video, iets dat niet waarschijnlijk is op een locatie in Florida waar het 30 graden was.

Verwarde man

Zulke filmpjes moeten het beeld onder kiezers versterken dat Biden een oude verwarde man is. Op sociale media is ook een interview populair waarin hij Donald Trump lijkt te verwarren met George Bush. In werkelijkheid sprak Biden de presentor aan, die ook George heette.

Oude foto van Biden

De voormalige inlichtingenchef van Trump met 700.000 volgers beweert dat Biden buiten wel een mondkapje draagt maar niet binnen in het vliegtuig. Maar de foto van Biden in het vliegtuig is van voor de coronapandemie.