Bijlezen: dit weten we nu over de aanslag op Donald Trump

Een moordaanslag op de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft het toch al gepolariseerde Amerika op z'n kop gezet. Een schutter nam hem onder vuur tijdens een campagnebijeenkomst. Trump werd geraakt aan zijn oor en een persoon in het publiek kwam om het leven.

Trump is kort in het ziekenhuis geweest en ging daarna naar zijn golfresort in New Jersey. Binnen en buiten de VS wordt geschokt gereageerd op de moordpoging.

Een overzicht van wat we weten over de toedracht, de dader en welke vragen er nu zijn.

De aanslag