Buurman schiet drie mensen dood op Frans verjaardagsfeest

Bij een schietpartij op een verjaardag in Frankrijk zijn drie feestgangers omgekomen. Dat gebeurde in het dorpje Espinasse-Vozelle in het midden van Frankrijk.

Rond 21.30 uur gisteravond begon een buurman te schieten op de aanwezige gasten. Daarbij kwamen drie mensen om het leven: de 20-jarige man die zijn verjaardag vierde, zijn vader en een andere gast. Daarna schoot de buurman zichzelf dood.

Zeker vier mensen raakten bij de schietpartij ernstig gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De mensen werden onder vuur genomen op een pad tussen de woningen van de jarige en de buurman. Over een motief is nog niets bekend. De man was geen bekende van politie en justitie.

De burgemeester van het dorp reageert verslagen. "Dit is een schokkende gebeurtenis. Het is dramatisch." Het incident komt volgens hem hard aan in het duizend inwoners tellende dorp. "Het is een tragedie die de hele gemeenschap treft. Wij voelen ons hulpeloos", zegt hij tegen de lokale krant.