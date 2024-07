Gunfactor bij Alcaraz in Wimbledon-finale: 'In Djokovic komt dan beest naar boven'

Dat Djokovic nog altijd op zo'n hoog niveau meedoet in het mannentennis, is iets wat de sportliefhebber moet koesteren, denkt Mesker.

"Het mannentennis heeft hem nodig. Hij is toch de grote man die je in dit soort finales wil verslaan. Laten we wel zijn, Djokovic geeft smaak aan dit toernooi. Met alleen Alcaraz was er geen bal aan. We moeten heel blij zijn dat de Serviër er nog bij is."

Beest komt naar boven bij Djokovic

De finale tussen Djokovic en Alcaraz is een strijd die wellicht via het publiek gespeeld zal worden. Het publiek dat waarschijnlijk meer op de hand van de spectaculaire en altijd goedlachse Alcaraz zal zijn. Al zal dat Djokovic een zorg zijn, denkt Mesker.

"De gunfactor ligt absoluut bij Alcaraz, maar Djokovic heeft voor hetere vuren gestaan. Hij kan er heel goed tegen. Zodra hij wordt geprovoceerd, komt het beest in hem naar boven."

Vanmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd betreden de twee kemphanen het centre court in Londen, maar wie er gaat winnen durft Mesker niet te voorspellen. Ze verwacht in ieder geval net als vorig jaar een titanenstrijd. Toen stonden de twee ook tegenover elkaar in de finale op het heilige Engelse gras en won de Spanjaard na een slijtageslag van bijna vijf uur in vijf sets.