Suárez redt Uruguay in troostfinale Copa Ámerica, mislukte panenka Davies

Uruguay is vannacht als derde geëindigd in de Copa Ámerica. De ploeg van bondscoach Marcelo Bielsa maakte in de troostfinale in het Amerikaanse Charlotte op de valreep gelijk tegen Canada (2-2) en sloeg daarna toe in de strafschoppenserie (4-3).

Canada had in een wedstrijd met volop kansen de bovenhand en kwam in de 80ste minuut voor het eerst op voorsprong via Jonathan David, die in de rebound scoorde. Eerder al hadden Rodrigo Betancur van Uruguay en Ibrahima Koné van Canada gescoord.

Suárez reddende engel

In de extra tijd behield Luis Suárez, die al een kans op de gelijkmaker gemist had, het overzicht na een dieptepass en redde Uruguay: 2-2.