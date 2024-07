Dader aanslag Trump was geregistreerd als Republikein

De dader van de aanslag op Donald Trump was een 20-jarige man uit Bethel Park, een stadje in Pennsylvania op zo'n 70 kilometer van de plaats waar de verkiezingsbijeenkomst was. Deze Thomas Matthew Crooks is meteen doodgeschoten door een scherpschutter van de geheime dienst.

Hij stond ingeschreven als Republikein, meldt The Washington Post op basis van het kiezersregister van Pennsylvania. Crooks vuurde meerdere schoten af op Trump en gebruikte voor de aanslag een semi-automatisch geweer van het type AR-15, dat in de VS relatief makkelijk verkrijgbaar is.

Ondanks zijn registratie als Republikein heeft Crooks op de dag dat Biden werd beëdigd als president, 20 januari 2021, een donatie van 15 dollar gedaan aan een aan de Democratische Partij gelieerd politiek actiecomité, valt op te maken uit campagnefinancieringsrapporten van de federale overheid.

Crooks heeft 2022 eindexamen gedaan op een middelbare school in Bethel Park. Hij zou bij de verkiezingen van dit jaar voor het eerst zijn stem uitbrengen.

Over de achtergronden van de aanslag en over Crooks' motief is nog geen enkele duidelijkheid. Zijn vader zegt tegen CNN dat hij wil uitzoeken "wat er in godsnaam gebeurd is" en dat hij eerst met de politie wil praten voordat hij de media te woord staat over zijn zoon.

Het onderzoek van de FBI is nog in volle gang en de dienst roept getuigen die meer kunnen vertellen op om contact te zoeken of om foto's of video's te delen.