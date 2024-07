Etappe 15: loodzware Pyreneeën-rit op Franse nationale feestdag

Op 14 juli 1798 bestormde een woedende menigte de Bastille-gevangenis in Parijs. Hoewel er op dat moment maar negen gevangenen aanwezig waren, was de bestorming van enorme betekenis voor de Fransen. Het was namelijk het begin van het einde van de absolute monarchie. De Franse revolutie overspoelde het land en daarna de wereld.

Nog altijd is 14 juli de nationale feestdag in Frankrijk. Geen betere dag voor een loodzware Pyreneeën-rit in de Tour de France.

De 15de etappe is maar liefst 197,7 kilometer lang. De start is in Loudenvielle en al direct na het officiële startsein is het klimmen geblazen. En dat is zeker niet voor het laatst deze etappe, want er staan maar liefst vijf zware beklimmingen op het menu: vier van de eerste categorie en een van de buitencategorie: de slotklim naar Plateau de Beille.