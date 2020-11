Utrecht Centraal weer vrijgegeven, twee verdachten aangehouden

Station Utrecht Centraal is weer vrijgegeven. Het station werd rond 19.30 uur ontruimd op last van de politie. Agenten waren in een trein op zoek naar een man die iets verdachts of zorgelijks gezegd zou hebben.

Twee verdachten zijn aangehouden, meldt de politie, maar het is niet duidelijk waarom. Ook is onduidelijk wat gezegd zou zijn. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Volgens de politie is er geen sprake geweest van explosieven.

De sporen zijn weer vrijgegeven, en het treinverkeer wordt weer opgestart, meldt ProRail. Wel waarschuwt de spoorbeheerder dat het nog even kan duren voor alle treinen weer rijden volgens plan. De NS hoopt dat de treinen rond 22.00 uur weer volgens dienstregeling rijden.

Ooggetuigen zagen rond 19.00 uur veel zwaarbewapende agenten op het station en kort daarna werd het hele station ontruimd, in eerste instantie bij perron 5/7 en daarna de rest van het station. Reizigers moesten van de perrons af en buiten het stationsgebouw wachten. Ook een Team Explosieven Verkenning werd opgeroepen.

Volgens waarnemend burgemeester Den Oudsten van Utrecht ontstond er op het station een onzekere situatie. Hij dankt de hulpdiensten voor hun werk. "Dankzij adequaat optreden van de politie en andere hulpdiensten was de situatie snel onder controle en zijn twee verdachten aangehouden", zegt hij in een verklaring.

Mensen moesten buiten het station wachten: