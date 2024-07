Guten Morgen EURO 2024: vanavond grijpt fris toptalent de macht in EK-finale

Maar bij Foden duurde het tot de halve finale tegen Nederland tot hij zichzelf was. Toen was het wel meteen écht raak. Foden fladderde, vooral in de eerste helft, voortdurend weg van zijn Nederlandse bewakers en toonde eindelijk zijn klasse. Hij dribbelde, gaf fijne passjes, knalde op de lat en scoorde twee keer nét niet.

Volgens analist Youri Mulder had het betere spel van Bellingham en Foden alles te maken met de inbreng van een ander toptalent: Kobbie Mainoo. "Dat was de missing link bij Engeland. Het mooie aan hem is dat hij in een hoog ritme speelt. Het kost hem door zijn goede techniek nauwelijks tijd om een bal te verwerken en een oplossing te vinden. Hij versnelt het spel met zijn passes of een kleine, slimme dribbel. Hij laat dat hele middenveld draaien."

Spaanse vleugels

Al die kopzorgen hadden ze bij Spanje niet. Daar liep het vanaf de eerste wedstrijd tegen Kroatië (3-0 zege) voortreffelijk. Spanje was jarenlang te weinig doortastend op de vleugels, maar daar razen Nico Williams en Lamine Yamal nu elke tegenstander voorbij.