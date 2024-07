Minder tiki-taka, meer goals: hoe pragmaticus De la Fuente het Spaanse voetbal vernieuwde

Hele land achter de bondscoach

"Er is zeker sprake van euforie", vertelt journalist en Spanje-correspondent Edwin Winkels. "Na alle goede prestaties heerst in Spanje nu de overtuiging: we zijn best wel goed en de favoriet in deze finale."

"De la Fuente wordt ook door alle media geaccepteerd. Er is veel minder spanning rond de selectie dan voorheen. Bij voorgaande bondscoaches waren de media nog wel eens verdeeld in twee kampen, maar nu is er veel minder verdeeldheid."

"Hij is eigenlijk een ideale bondscoach die niet de aandacht trekt vanwege andere dingen. Er is heel weinig bekend over zijn privéleven, daar heeft ook niemand het ooit over gehad."