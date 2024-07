Biden: 'De hele natie veroordeelt dit geweld'

President Biden zegt in een eerste reactie op de schoten op Trump dat hij dankbaar is dat het goed met hem gaat en hij veilig is. In een haastig ingelaste persconferentie zei hij contact te hebben gezocht met zijn rivaal, maar hem nog niet te hebben gesproken. Biden zat in de kerk toen het nieuws hem bereikte.

"Ik bid voor hem en zijn van familie en iedereen die bij de campagne aanwezig was terwijl wij wachten op meer informatie", zei Biden. De president voegde eraan toe "dat er geen plek is voor dit soort geweld in de Verenigde Staten". Volgens hem zal de hele natie dit geweld veroordelen.

Een campagnemedewerker van president Biden laat aan persbureau Reuters weten dat televisiereclames voor de presidentscampagne van Biden vandaag worden teruggetrokken. Of Biden zijn volledige presidentscampagne tijdelijk opschort, is nog onbekend. Wel breekt Biden zijn vakantie in Delaware af en keert hij terug naar de hoofdstad Washington.