Amerikaanse fitnessgoeroe Richard Simmons (76) overleden

De Amerikaanse fitnessgoeroe en televisiepersoonlijkheid Richard Simmons is op 76-jarige leeftijd overleden. Het is onbekend waaraan hij is overleden, maar volgens nieuwszender ABC News is hij waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven.

De flamboyante Simmons was het bekendst van zijn vele optredens in talkshows en gastrollen in televisieseries waarin hij steevast een versie van zichzelf speelde.

Obesitas

Richard Simmons, oorspronkelijke naam Milton Teagle Simmons, werd geboren in New Orleans. Hij kampte als kind met obesitas. Toen hij naar Los Angeles verhuisde en wilde afvallen, zag hij dat er weinig fitnessstudio's waren die aandacht hadden voor mensen met obesitas. Hij verloor ruim 50 kilo en opende in die stad uiteindelijk onder meer een eigen studio waar hij aerobics gaf.

Hij werd bij een groot publiek bekend toen hij in de jaren zeventig te zien was in Real People, een populair landelijk televisieprogramma waarin markante onbekende Amerikanen een podium werd geboden. Daarna bracht hij fitnessvideobanden uit die gretig aftrek vonden. Vrijwel altijd had hij een korte broek aan en hemdjes die versierd waren met kristallen.

Optredens in talkshows

De energieke en vrijwel altijd positieve Simmons werd een graag geziene gast in talkshows. Hij was meerdere keren te gast bij de latenightshow van David Letterman en de radioshow van Howard Stern.

In televisieseries was hij meestal als zichzelf te zien. Zo had hij een terugkerende rol in General Hospital en was hij onder meer te zien in de komische serie Arrested Development. Ook was zijn stem te horen in meerdere tekenfilmseries en tekenfilms waaronder Johnny Bravo.

Sociale media

Sinds 2014 was de fitnesspersoonlijkheid vrijwel nooit meer in het openbaar te zien, maar hij bleef zeer actief op sociale media.

Eerder dit jaar brachten meerdere Amerikaanse media geruchten naar buiten dat er een film over zijn leven gemaakt zou worden. "Geloof niet alles wat je leest", schreef hij toen. "Ik heb geen manager meer of iemand die mijn belangen behartigt. Ik probeer gewoon een rustig en vredig leven te leiden."