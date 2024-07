Engelse groeibriljant Mainoo wekt hoge verwachtingen: 'Moet naar Seedorf-niveau streven'

"Ik denk dat je spelers niet moet vergelijken", zei Ten Hag. "Nooit. Omdat Kobbie Mainoo en ook andere spelers een eigen identiteit opbouwen. Hij heeft kenmerkende kwaliteiten. Natuurlijk kan hij leren van anderen. Zeker van geweldige spelers zoals Seedorf. Maar Kobbie Mainoo is Kobbie Mainoo. Hij heeft veel potentie en ik weet zeker dat hij een fantastische carrière gaat hebben."

Mainoo sloot zich daar graag bij aan: "Het is fantastisch te worden vergeleken met een legende als Seedorf, maar uiteindelijk ben ik gewoon Kobbie."

'Kan Ten Hag niet genoeg bedanken'

Eerder deze maand werd de contractverlenging van Ten Hag bij Manchester United officieel. De coach verlengde zijn contract tot medio 2026. Het nieuwe was een opluchting voor Mainoo.

"Natuurlijk ben ik blij dat we met hem verder bouwen", zei Mainoo op een persconferentie in het Engelse trainingskamp in Blankenhain. "Het is mooi en een rustgevende gedachte dat we weten met welke coach we in het nieuwe seizoen verder gaan. Ik kan hem niet genoeg bedanken voor het geloof in mij en het vertrouwen dat hij me gaf."

In maart debuteerde Mainoo voor Engeland in de oefenwedstrijd tegen Brazilië. Het was de wedstrijd van het eerste doelpunt voor Brazilië van de 17-jarige Endrick. Mainoo viel een kwartier voor tijd in. Zijn selectie voor het EK was een nieuw hoogtepunt in zijn prille loopbaan.