Coronaweek in grafieken: minder mensen besmet, aandeel ouderen groter

De afgelopen week was er voor het eerst sinds augustus een daling van het aantal positieve coronatests, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het gaat nog wel om een kleine daling, van 5 procent, na acht weken waarin het aantal tests met tussen de 20 en ruim 60 procent toenam.

tests - NOS

Wel groeide de afgelopen weken het aandeel van ouderen onder positief geteste Nederlanders. Zij lopen meer risico om ernstig ziek te worden van het virus, en ook om in het ziekenhuis te komen. In de voorlaatste week groeide het aantal besmettingen onder zestigers zelfs met 2,1 procent, terwijl het aantal besmette twintigers juist met 10 procent afnam. Toen het virus deze zomer met name onder twintigers rondging, waarschuwde het RIVM al dat zij uiteindelijk ook ouders en oudere collega's zouden kunnen besmetten. Dat lijkt inderdaad te zijn gebeurd. De cijfers van afgelopen week zijn nog niet volledig.

Aantal besmette ouderen gestegen - NOS

In het ziekenhuis is ook nog geen goed nieuws te melden. De ziekenhuisbezetting binnen en buiten de IC groeide de afgelopen week van bijna 2400 naar ruim 2600. Hoewel de stijging minder hard gaat dan aanvankelijk werd gevreesd, staat de zorg met de huidige aantallen nog steeds onder druk. Het zal naar verwachting nog twee weken duren voordat de daling van het aantal besmettingen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers.

Ziekenhuisbezetting - NOS

Het aantal positieve tests nam afgelopen week voor het eerst sinds eind augustus weer af. Tussen dinsdag 25 augustus en een week geleden nam het percentage toe van 2,2 procent tot 18,4 procent. Afgelopen week werd 16,6 procent positief getest. Dat betekent dat minder mensen met klachten daadwerkelijk het coronavirus bij zich dragen.

Minder mensen zijn positief getest - NOS

De oproep om vaker thuis te werken, lijkt weinig effect te hebben gesorteerd. Dat blijkt althans uit cijfers van Google, dat verkeersbewegingen registreert en precies weet waar zijn gebruikers naartoe reizen. Een eerdere dip werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door de oproep om vaker thuis te werken, maar door de herfstvakantie. Die begon in regio Noord op 10 oktober en liep in regio Midden en Zuid door tot 25 oktober. Dat terwijl maar liefst 14,5 van alle achterhaalde besmettingen op werk plaatsvindt; de op een na grootste categorie.

google mobility - NOS

In veel andere landen lijkt de stijging van het aantal besmettingen nog niet de halt te zijn toegeroepen. In Malta en Ierland daalde het aantal besmettingen wel, maar in veel andere landen niet. Zo steeg het aantal besmettingen in Litouwen van 79 per 100.000 inwoners naar 168. Swipe naar links om van zeven andere Europese landen de besmettingsgraad te zien:

Goed nieuws voor de inwoners van Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland: daar is afgelopen week een gemiddelde afname te zien in het aantal besmettingen. In de rest van de provincies is deze week nog een toename te zien in het aantal besmettingen vergeleken met vorige week. Op dagniveau is er wel sprake van een daling, behalve in Flevoland en Noord-Holland. Als je kijkt naar de besmettingen van alleen vandaag is er een afname te zien bij negen provincies. Swipe naar links om van zes andere provincies de besmettingsgraad te zien:

Sinds september stijgt het aantal doden weer. Afgelopen week ging het om 434 gemelde doden, tegen 329 een week eerder. In de laatste week van augustus werden nog 28 doden geteld.

coronadoden - NOS