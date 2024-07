Van der Poel wil uitrijden tot in Nice: 'Weet wat ik moet doen om goed uit Tour te komen'

Gisteren ging hij al in de aanval, maar was uiteindelijk kansloos in de op hol geslagen waaieretappe naar Pau. Vandaag probeerde Mathieu van der Poel het weer. Tegen beter weten in.

In de zware bergetappe met drie joekels van Pyreneeëncols zou een renner van zijn postuur nooit om de zege kunnen strijden, dat wist hij ook wel. Maar eenmaal in bedevaartsoord Lourdes, na een spervuur aan aanvallen van zestig kilometer, bevond hij zich toch opeens in de kopgroep.

"Het idee achter die aanval? Dat vraag ik mezelf soms ook af", lachte de wereldkampioen na afloop. "Ik zit liever op zo'n dag in de vlucht dan dat ik in het peloton zit of in de gruppetto. Ik denk dat het een geslaagde dag was."