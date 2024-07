'De aanklager vs. de crimineel': wat als Kamala Harris het opneemt tegen Trump?

Het levenspad van Harris is in ieder geval aansprekend. Ze is dochter van twee immigranten en schopt het na een rechtenstudie in 2004 tot openbaar aanklager en daarna tot minister van Justitie van Californië. In 2017 wordt ze Senator voor die staat en vier jaar later vicepresident.

Ondanks haar indrukwekkende cv wordt ze door haar collega's en het publiek onderschat, zegt haar biograaf Dan Morain. "Misschien omdat ze de eerste vrouw in Californië in die functie was en pas de tweede zwarte vrouw gekozen in de Senaat. Ze was anders dan rest."

In 2019 stelt Harris zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2020, maar komt nooit hoog in de peilingen. Als vicepresident vergaat het haar de afgelopen jaren niet makkelijk. Ze krijgt de taak om het schijnbaar onoplosbare migratieprobleem aan te pakken. In 2021 claimt ze ten onrechte bij de zuidgrens met Mexico te zijn geweest. Dat komt haar op zoveel kritiek te staan dat ze de media ontwijkt en een periode onzichtbaar wordt voor het grote publiek.

Haar populariteit is laag. "Ze had een vrij trage start", zegt Donna Patterson, hoogleraar politicologie. "Het Witte Huis betrok haar niet bij veel initiatieven."

Door het vuur voor Biden

De Democratische Partij zal zich nu afvragen of haar imago goed genoeg is om het op te nemen tegen Trump. "Harris spreekt met name jongeren en zwarte vrouwen aan", zegt Amerikakenner Laila Frank. "Maar ze neemt bijvoorbeeld niet lekker het midden van de kiezers mee."

Recent groeit haar populariteit wel iets, en komt ze meer in de aandacht. Op momenten dat ze het opneemt voor abortus en vrouwenrechten, krijgt ze veel waardering. Nadat het debat voor Biden eind juni desastreus verloopt, gaat ze voor hem door het vuur bij CNN. "De steun voor haar neemt toe, ook onder nieuwe groepen, waarschijnlijk door wat er gebeurd is tijdens en na het debat", zegt Patterson. "Ze zien Harris misschien als beter alternatief."

Na het debat herpakte Biden zich, maar hij blijft blunderen. Deze week noemde hij Harris 'Trump':