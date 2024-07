'Vingegaard had geen mindere dag vandaag, Pogacar was gewoon geweldig'

Met nog zeven etappes te gaan bedraagt het verschil tussen de twee Tour-favorieten 1.57 minuut. "Dat zullen ze bij UAE als een mooi gat bestempelen en daar geef ik ze gelijk in", zei Zeeman. "Maar wij geven niet op, hoor. Hopelijk kunnen we het tot Nice spannend maken."

"We moeten gewoon een moment vinden waarop Jonas de bovenliggende partij is. We hebben dat al één keer gezien deze Tour", verwijst de Visma-directeur naar de elfde etappe, toen Vingegaard zijn concurrent klopte in de sprint om de dagzege.

"Hopelijk komt er nog zo'n moment. Jonas moet dan een superdag hebben en dan gaan we zien hoe goed Pogacar is. Als Pogacar dan ook goed blijkt te zijn, dan is hij de verdiende winnaar van de Tour."

Zover wilde Vingegaard nog niet vooruitkijken. Hij sprak zichzelf alweer moed in voor de etappe van morgen. "Die rit ligt me wat beter dan vandaag. Het is een langere rit met nog zwaardere klimmen. Hoe zwaarder, hoe beter voor mij."