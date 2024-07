Veerkrachtig Engeland opnieuw in EK-finale: 'Geloof niet in sprookjes, wel in dromen'

"De Spanjaarden hebben een heel duidelijke manier van spelen. Net als elke Spaanse ploeg zijn ze heel goed in het behouden van balbezit en ze kunnen uitstekend de druk op hun tegenstander houden."

Wat Engeland daar tegenover te bieden heeft? "Ook wij zijn de laatste wedstrijden goed in balbezit geweest", verwijst Southgate onder meer naar de gewonnen halve finale tegen Oranje. "We hebben in de laatste duels onze ware aard getoond. De versie die we wilden tonen."

Onvoldoende gewaardeerd

Southgate vindt dat de Engelse ploeg dit toernooi niet voldoende werd gewaardeerd. Alleen de eindzege kan daar volgens de coach verandering in brengen. "We weten dat we de trofee moeten winnen om het respect van de voetbalwereld te voelen."

Aanvoerder Kane heeft in ieder geval vertrouwen in een goede afloop. "We hebben dit toernooi een aantal lastige momenten gehad, maar we hebben het gered. Daardoor hebben we een enorme hoeveelheid geloof opgebouwd. Dat is alles wat je nodig hebt in een finale."