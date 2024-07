Coldeweijer stopt met roddelkanaal: er is alleen nog 'komkommerjuice' over

Yvonne Coldeweijer stopt met het publiceren van 'juice' over bekende Nederlanders via haar betaalde roddelkanaal op Instagram. Dat heeft ze in een bericht op dat kanaal aangekondigd aan haar betalende leden.

Ze schrijft dat hun incasso's zijn stopgezet en dat er geen nieuwtjes meer op het kanaal zullen verschijnen. Als reden geeft de 37-jarige Coldeweijer dat ze het gevoel heeft dat alle juice inmiddels wel gedeeld is.

Volgens Coldeweijer zijn de roddels tegenwoordig niet zo interessant meer. "Er is alleen nog maar 'komkommerjuice' over en daar wil ik jullie niet mee vervelen".

Betaalkanaal

De afgelopen jaren bracht ze enkele grote zaken naar buiten, zoals de mishandeling van Jaimie Vaes door rapper Lil Kleine en de supermarktruzie van Glennis Grace. Ook de familieruzies binnen de Hazesfamilie werden door haar breed uitgemeten en ze was de eerste die geruchten deelde over seksueel wangedrag van Marco Borsato.

Eind mei stopte Coldeweijer nog met haar gratis juice-account op Instagram en begon een betaalkanaal voor haar nieuwtjes. Dat leverde haar uiteindelijk 4300 leden op die er 8,95 euro per maand voor over hadden om op de hoogte te blijven van de laatste roddels.