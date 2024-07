Pesterijtje met zak chips deert improviserende Pogacar niet: 'Met Tadej weet je het nooit'

Even terug naar vanochtend. Terwijl het gros van het Tour-peloton zich druk maakte om het op afstand houden van het coronaspook, stonden Pogacar - ontspannen vanwege het feit dat hij vlak voor de Tour en coronabesmetting al had doorstaan - en Yates lachend voor de camera van de Tour-organisatie.

Gevraagd wat hij wilde dat Yates zou doen vandaag, antwoordde Pogacar brutaal: "Adam moet de etappe winnen en ik moet tijd pakken." Yates wist dat nog niet zo zeker: "Dat had ik even gemist bij de bespreking in de bus."

"Sinds vorig jaar klikt het heel goed tussen ons", vervolgde Pogacar over zijn meesterknecht, die hem vorig jaar zelfs vergezelde op het podium in Parijs. "Vandaag zullen we weer zien of de relatie werkt."

En hoe vindt Yates het om bij Pogacar in de ploeg te zitten? "Best makkelijk. Alsof je op de PlayStation zit. Wij maken de koers hard en dan doet hij zijn ding."

Bekijk hieronder het interview voor de start met Pogacar en Yates.