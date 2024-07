Vanavond op tv: Is Harris de betere kandidaat? • De geopolitieke nasleep van MH17 • Tonke Dragt overleden

Kinderboekenschrijver Tonke Dragt overleden

Jeugdboekenschrijfster Tonke Dragt is op 93-jarige leeftijd overleden. De markante en eigenzinnige Dragt is vooral bekend van haar boek De brief voor de koning uit 1962, dat in 2004 met de Griffel der Griffels werd uitgeroepen tot het mooiste kinderboek aller tijden. Vakgenoten eren haar als een van de grootste auteurs ooit in Nederland.