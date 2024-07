Krejciková verslaat Paolini in Wimbledon-finale en wint voor tweede keer een grand slam

Barbora Krejciková heeft voor de tweede keer in haar carrière een grand slam op haar naam geschreven. In een spannende finale tegen de Italiaanse Jasmine Paolini was de Tsjechische met 6-2, 2-6, 6-4 te sterk op het gras van Wimbledon.

In 2021 was de nummer 32 van de wereld de beste op Roland Garros.

Krejcíková, die in het dubbelspel al tien grandslamtitels verzamelde, treedt met haar Wimbledon-zege in de voetsporen van haar landgenotes Jana Novotna (1998), Petra Kvitová (2011 en 2014) en Markéta Vondrousová (2023), die allen ook Wimbledon wonnen.

Opmars Paolini

Haar tegenstander in de finale, Paolini, was vorig jaar nog de nummer 52 van de wereld en is sindsdien opgeklommen tot de zevende plaats op de mondiale ladder. Tot dit seizoen had ze maar vier grandslamduels gewonnen en nog geen enkele WTA-partij op gras.