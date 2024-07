Pogacar schaakt op slotklim en kraakt Vingegaard, maar die staat nog niet schaakmat

Spektakel op de slotklim

Op de slotklim schoof Pogacar Adam Yates - ook gisteren al in de aanval in de waaierrit - vooruit en dwong zo de helpers van Vingegaard in de achtervolging. Hij bleek slechts de vooruitgeschoven pion voor de aanval van de grootmeester zelf.

Op 4,5 kilometer van de top demarreerde Pogacar zelf, reed in één ruk naar Yates en sloeg een stevig gat met Vingegaard en Evenepoel. De Deen leek net als op de Puy Marie meter voor meter terug te keren, maar dit keer had de Sloveense geletruidrager nog een extra versnelling. In de laatste kilometers liep hij zelfs nog uit.

Bekijk hieronder de beslissende aanval van Pogacar op Pla d'Adet: