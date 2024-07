'MH17 was een keiharde confrontatie met de harde geopolitieke werkelijkheid'

De topambtenaren kijken met gemengde gevoelens terug op de crisisafhandeling van de ramp. Er is tevredenheid over de waarheidsvinding rond de oorzaak van de ramp en over de repatriëring van de lichamen. Al wijst Schoof op het feit dat nog steeds twee slachtoffers niet zijn geïdentificeerd. "De familie moet daar mee leven, dat blijft toch knagen."

Niemand in de gevangenis

Ook het stranden van een MH17-VN-tribunaal - een vurige Nederlandse wens - steekt nog steeds. Nederland organiseerde daarop in Den Haag een rechtszaak buiten de VN om, waar ook veroordelingen uit voortvloeiden. Maar niemand kon worden vastgezet en de echt verantwoordelijken ontsprongen vooralsnog de dans. Schoof: "Uiteindelijk hebben we geen mensen in de gevangenis kunnen zetten. Dat gevoel van gerechtigheid is er, maar uiteindelijk toch nog niet zoals het eigenlijk had gemoeten."

Schoof wijt dat aan de tanende internationale steun: "Je zag de optie van een VN-tribunaal als het ware achter de horizon verdwijnen omdat iedereen naar andere onderwerpen overging en dus hadden we onvoldoende steun om dat te realiseren."

Middendorp rekent er niet op dat de echte verantwoordelijken voor de ramp ooit nog berecht zullen worden: "Daar moeten we ook eerlijk in zijn."

Oud-MH17-gezant Pieter-Jaap Aalbersberg: "Een soort internationaal tribunaal is ons niet gelukt. Maar ik vind het echt voor onze Nederlandse kracht staan dat we vervolgens in Nederland een rechtszaak hebben gehad en dat we op basis van de bewijsstukken in Nederland terecht tot een veroordeling zijn gekomen."

Geerts, tegenwoordig Nederlands mensenrechtenambassadeur, wijst erop dat er nog steeds verschillende juridische procedures lopen om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn rol in MH17; bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en bij de internationale burgerluchtvaartorganisatie. "Ook om die reden is MH17 geen gesloten boek."