Hoe MH17 de drijfveer werd achter de Nederlandse steun voor Oekraïne

Het neerhalen van vlucht MH17, komende woensdag tien jaar geleden, stortte Nederland in één klap in een geopolitiek conflict. De ramp werd een belangrijke drijfveer van de nauwe betrokkenheid van Nederland bij de Oekraïne-oorlog. Dat komt naar voren in gesprekken van Nieuwsuur met vier topambtenaren die destijds vanuit verschillende beleidsterreinen aan het roer stonden bij de afwikkeling van de ramp.

"Wat we hebben ervaren met MH17 heeft extra gemotiveerd ons daarvoor in te zetten", vertelt Wim Geerts, toenmalig directeur-generaal politieke zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij noemt MH17 "een waterscheiding in de Nederlands-Russische betrekkingen".

Ook premier Dick Schoof, die destijds als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid leiding gaf aan het crisiscomité rond MH17, legt de relatie tussen de ramp en de Nederlandse opstelling richting Oekraïne. Door MH17 realiseren we ons elke dag dat er gevochten wordt in het gebied waar het toestel is neergestort, aldus Schoof. "Dat geeft een ander beeld. Je ziet het bijna voor je. Dat geeft toch een ander gevoel dan wanneer je het hebt over iets wat ver weg ligt."

Het neerhalen van vlucht MH17 heeft Nederland in één klap bewuster gemaakt van de toenemende dreiging in de wereld, zeggen de topambtenaren: "Het was een keiharde confrontatie met de harde geopolitieke werkelijkheid", aldus Geerts.

De vier spreken openhartig over de eerste dagen na de ramp en de periode erna. Welke cruciale adviezen werden er achter de schermen gegeven? Bekijk de video: