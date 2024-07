In de schaduw van Bellingham en Yamal: vier spelers met onverwachte impact op het EK

Ook als aanspeelpunt had Mikautadze, met zijn drie goals een van de topscorers dit EK, zijn waarde. "Georgië speelde natuurlijk in een ander systeem dan Ajax, maar hij was wel voortdurend aanspeelbaar en aanwezig. Hij moet het nu bij Monaco (FC Metz staat op het punt Mikautadze te verkopen, red.) gaan bevestigen."

Maar genieten voor Van den Brom was het ook van zijn oude kompaan Kasjia. "Hij hield dat hele team bij elkaar. Hij is een leider pur sang."

De power van Baris Alper Yilmaz (Turkije)

Leonne Stentler lette bij het analyseren van Turkije op spelers als Arda Güler en Hakan Çalhanoglu, toen plots Baris Alper Yilmaz in het oog sprong. "Toen Turkije in de poulefase tegen Tsjechië speelde, startte Yilmaz aan de rechterkant. Daarvoor speelde hij in de spits, maar daar is hij veel minder op zijn plek. Maar tegen Tsjechië viel hij aan de zijkant ontzettend op."

De charme van Yilmaz zit 'm volgens Stentler in zijn mengeling van technische en fysieke kwaliteiten. "Zijn power was geweldig. Hij was zo krachtig in zijn acties, zowel in zijn dribbels als in zijn verdedigende werk. Hij gaat altijd door en brengt heel veel energie."