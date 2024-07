Bradbury zegeviert in koninginnenrit Giro, strijd om roze ongemeen spannend

De koninginnenrit van de Giro d'Italia is gewonnen door de Australische Neve Bradbury. In de strijd om de roze leiderstrui hield Elisa Longo Borghini nipt stand.

Lotte Kopecky, de Belgische nummer twee van het klassement, zat op de zware slotklim aan het wiel van de Italiaanse vastgeplakt. Ze probeerde in de laatste kilometer een aanval te plaatsen. Dat lukte niet, maar dankzij bonificatieseconden is ze Longo Borghini wel tot op één seconde genaderd in het klassement.

In de voorlaatste etappe van de Giro kregen de rensters een 120 kilometer lange rit door de Apennijnen voor hun kiezen. Met geen meter vlak en twee beklimmingen van de eerste categorie was het de zwaarste etappe van deze editie.

Onderweg waren er wel enkele aanvalspogingen, maar geen enkele hield lang stand. Pas op de slotklim, de zware Blockhaus, ontbrandde de koers. Tien kilometer voor de finish nam Bradbury het hazenpad.

Bradbury strijdlustig

Haar eerste demarrage was nog niet succesvol. Onder anderen Longo Borghini en Kopecky konden terugkeren bij de Australische, maar met haar tweede poging had ze wel succes.