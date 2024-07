Paleontoloog uit Hoofddorp schenkt duizenden botten aan museum

Een mammoetdeskundige uit Hoofddorp die decennialang fossielen en botten verzamelde in zijn rijtjeshuis, heeft zijn volledige collectie deze week geschonken aan een museum in Hellevoetsluis.

Voormalig Schiphol-douanier Dick Mol is in zijn vrije tijd paleontoloog, oftewel iemand die fossielen bestudeert. In zijn woning lagen tienduizenden botten en fossielen van dieren uit het pleistoceen, de periode van circa 2,6 miljoen jaar geleden tot ongeveer 11.700 jaar geleden.

Onderscheiden

Hij bouwde een collectie op van 50.000 objecten, waarvan bijna de helft in zijn huis lag. De rest lag in een loods op Urk. De onderzoeker kreeg een koninklijke onderscheiding en een pauselijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de wetenschap en werd door de BBC omgedoopt tot 'Sir Mammoth'.

"Ik heb over de hele wereld opgravingen mogen doen, heb aan documentaires van Discovery Channel kunnen werken en ben tientallen keren met vissersboten de Noordzee opgegaan om te zoeken naar resten", vertelt Mol vanuit zijn woonkamer aan omroep NH, terwijl hij omringd wordt door versteende fossielen en een schaalmodel van een zuidelijke mammoet.

Mammoetlaboratorium

De verhuizing van de collectie naar museum Historyland in Hellevoetsluis duurde twee dagen en verliep vlekkeloos. De collectie wordt ondergebracht in 's wereld eerste mammoetlaboratorium. "Dit is een van de grootste privécollecties van de wereld in zijn soort. Dat hij dat alles bij ons onder wil brengen is geweldig", zegt museumeigenaar Arie van den Ban.

Mol moet wel nog een beetje wennen aan zijn lege huis. Hij blijft zijn collectie in het museum echter bezoeken. "Ik kan daar werken en vooral ook bezoekers van het museum ontvangen, met name kinderen, en ze kennis laten maken met de wereld van de mammoeten. Op die manier hoop ik ze te kunnen inspireren."