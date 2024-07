Verongelukte bussen na aardverschuiving Nepal nog altijd niet gevonden

Reddingswerkers in Nepal zijn nog steeds op zoek naar twee bussen met daarin meer dan vijftig mensen. De bussen verdwenen gisteren na een aardverschuiving in een rivier. Wel is het lichaam van een man aangetroffen.

Zo'n 500 reddingswerkers, soldaten en politieteams zoeken al twee dagen naar slachtoffers, tot nu toe zonder resultaat. Bij de zoektocht worden onder meer rubberen vlotten en sensorapparatuur gebruikt.

Het lichaam van de man werd gevonden op ongeveer vijftig kilometer van de plek waar de bussen in de rivier stortten. Vanwege de vondst breiden de reddingswerkers hun zoekgebied verder uit. Volgens lokale autoriteiten is de kans op het vinden van overlevenden klein.

Troebel water

De zoektocht verliep eerst moeizaam, omdat wegen onbegaanbaar zijn door de aardverschuiving en het water in de rivier door de aardverschuiving erg troebel is. Vanwege de zware regen van de afgelopen dagen stroomde het water in de Trishuli erg snel.