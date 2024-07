Britse politie pakt man op wegens lichaamsresten in koffers

De Britse politie heeft een man opgepakt na de vondst van twee koffers met lichaamsdelen. De 34-jarige man werd vanmorgen aangehouden op een station in Bristol, nadat de politie een foto van hem had verspreid.

Het is nog niet duidelijk wie de slachtoffers zijn, maar waarschijnlijk gaat het om twee volwassenen. Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, zegt de politie niet op zoek te zijn naar andere verdachten. Over het motief van de aangehouden man is nog niets bekend.

De koffers werden eerder deze week gevonden op de Clifton Suspension Bridge in Bristol. Bij de brug zou een man zich verdacht hebben gedragen. Ooggetuigen zeiden dat ze bloed op het voetpad van de brug zagen.

Toen de agenten arriveerden, was de man al weg. Wel werden de koffers gevonden met daarin de stoffelijke resten van twee personen.

Gisteravond werden in een appartement in Londen ook menselijke resten gevonden. De politie zegt dat er een verband is tussen beide vondsten. De politie denkt dat de verdachte eerst met de trein van Londen naar Bristol is gereisd. Daarna zou hij een taxi naar de brug hebben gepakt.

Eerder werd ook een 36-jarige man aangehouden, maar die bleek niets met de zaak te maken te hebben.