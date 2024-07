Tientallen doden bij aanval in Gaza, Israël: Hamas-leider 7 oktober was doelwit

Deif doelwit

Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht tegen Mohammed Deif, de opperbevelhebber van de militaire vleugel van Hamas. Volgens Israëlische bronnen was Deif direct betrokken bij de planning en de operationele aspecten van de terreuraanslagen in Israël op 7 oktober. Bronnen zeggen dat Rafa Salama, een andere Hamas-leider, samen met Deif was tijdens de aanval. Salama is de commandant van de Hamas-brigade van Khan Younis.

Een hooggeplaatste functionaris van Hamas noemt het "onzin" dat de aanval gericht zou zijn op Deif. Hij zegt dat alle slachtoffers burgers zijn. Hij voegde eraan toe dat de aanval laat zien dat Israël niet is geïnteresseerd in het bereiken van een staakt-het-vuren. Het Israëlische leger zegt dat de aanval in Hamas-gebied was en dat de meeste slachtoffers militanten waren.

In mei vielen bij een eerdere Israëlische aanval op een tentenkamp in Rafah, in het zuiden van Gaza, ook tientallen doden. Honderden anderen raakten gewond. Het hoofd van de VN-missie in Gaza sprak toen van de "hel op aarde".