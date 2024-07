Tonke Dragt was koningin van de fantasie

In 2014 werd haar grootste wens vervuld. De Brief voor de Koning werd na 52 jaar vertaald in het Engels. "Dat de Engelsen De Brief voor de Koning niet wilden, heb ik eerlijk gezegd al die tijd niet kunnen begrijpen. Ik heb van het begin af aan gevonden dat mijn ridderboeken daar thuishoren", zei Dragt daar in 2015 over in de Volkskrant.

Dat het deze keer wel lukte kwam vooral door de kinderen van de uitgever. Hij las het manuscript voor het slapen gaan aan ze voor. Op een nacht stal zijn 8-jarige zoon het manuscript van zijn nachtkastje omdat hij wilde weten hoe het verder zou gaan. "Toen wist ik dat ik iets goeds in handen had", zei hij in The Guardian.

Het boek werd ook in Engeland een bestseller en dat leidde ertoe dat ook De Geheimen van het Wilde Woud en de Zevensprong een Engelse vertaling kregen.

In 2018 kondigde streamingdienst Netflix een serie aan die is gebaseerd op The Letter for the King. Dragt werd daar nauw bij betrokken. Toen de serie in 2020 in première ging, gaf ze een interview aan de Volkskrant. Ondanks de nodige kritiek op het uiteindelijke resultaat, vond ze één ding "zeker beter" dan in haar boek: "Ik vind de paarden zo mooi."