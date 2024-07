Twee verdwaalde ouderen 's nachts gevonden na urenlange zoektocht

Twee vrouwen van 81 en 92 jaar zijn vannacht na een urenlange zoektocht teruggevonden in Geldrop. De twee, die in een zorginstelling in Geldrop wonen, waren gisteren rond 18.00 uur gaan wandelen en niet meer thuisgekomen, schrijft Omroep Brabant.

Rond 21.45 uur startte de politie een grote zoekactie in Geldrop en Eindhoven. Ook werd een helikopter ingezet. Daarnaast werd het Veteranen Search Team ingeschakeld.

Gevallen

Rond 02.30 uur 's vannacht werd een van de vermiste vrouwen gevonden langs het Eindhovens Kanaal na een tip van een inwoner. "De vrouw verklaarde dat haar vriendin was gevallen en niet meer kon opstaan. De vrouw wilde hulp halen, maar viel zelf ook. Een stuk verderop vonden wij de andere vrouw in de bosjes", meldt de politie.

De vrouwen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis en zijn teruggebracht naar het verzorgingshuis.