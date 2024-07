Instagram als het nieuwe reisbureau: 'Mensen boeken een gevoel bij ons'

Sociale media zijn een grote bron van inspiratie voor de vakantieplannen van jongeren geworden, mede door de jaloersmakende beelden van zogeheten travel influencers. Die vliegen de hele wereld over om hun tienduizenden volgers van mooie beelden en tips te voorzien. Daarmee bereiken ze doelgroepen die niet snel bij een klassiek reisbureau naar binnen zouden stappen, zeggen deskundigen.

Voer een tropische bestemming in en een halve seconde later staat je scherm vol met deinende blauwe zeeën en pittoreske plaatsjes, inclusief tips voor lokale restaurants en zelfs hele reisschema's. Dat is nogal een verschil met Google, die je wat statische linkjes naar de bekende reisbureaus voorschotelt.

Fungeren TikTok en Instagram dan als reisbureaus voor jongere generaties? "Dat lijkt me wel", zegt socialemedia-deskundige Kirsten Jassies. "Niet alleen doen jongeren inspiratie op voor vakantiebestemmingen, ze zoeken op sociale media ook naar leuke activiteiten en verborgen parels op die bestemmingen."