Jeugdboekenschrijfster Tonke Dragt (93) overleden

Jeugdboekenschrijfster Tonke Dragt is op 93-jarige leeftijd overleden, meldt haar uitgeverij. Dragt is vooral bekend van haar boek De brief voor de koning, dat in 2004 werd uitgeroepen tot het mooiste kinderboek aller tijden.

Het boek is het meest vertaalde Nederlandstalige kinderboek. Het is vertaald naar 34 verschillende talen, van Deens tot Turks. In 2008 werd De brief voor de koning ook verfilmd.

Dragt werd op 12 november 1930 geboren in Batavia (nu Jakarta, Indonesië). Na de oorlog verhuisde met haar familie naar Nederland.

Dragt overleed gisteren in haar woonplaats Den Haag. Uitgeverij Leopold zegt intens bedroefd en diep getroffen te zijn door haar overlijden. "Met haar dood verliest de Nederlandse jeugdliteratuur een van haar meest fantasierijke stemmen."