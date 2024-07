Explosie bij eethuis in Den Bosch, derde explosie in week tijd

In Den Bosch is vannacht een explosief afgegaan bij een horecazaak. Door de harde knal sneuvelden ruiten van het pand aan de Oude Engelenseweg.

Het is de derde explosie in Den Bosch in een week tijd. In de nacht van zondag op maandag was een harde knal te horen bij een supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg. Daar was een afvalbak in brand gestoken.

De nacht erop was er opnieuw een knal te horen, dit keer bij een supermarkt aan de Churchilllaan. Daar was volgens de politie zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor enkele ruiten sneuvelden.

Volgens Omroep Brabant gaat het om twee Syrische supermarkten, en was de explosie van vannacht bij een Syrisch eethuis. De politie onderzoekt of deze explosie ook veroorzaakt is door vuurwerk.