Etappe 14: zo opa, zo kleinzoon in eerste Pyreneeënrit?

De slotklim van de buitencategorie is voor de tiende keer sluitstuk van een etappe in de Tour de France. De eerste winnaar was de destijds 38-jarige Raymond Poulidor in 1974. In de eerste haarspeldbocht van de klim staat een gedenkteken voor de in 2019 overleden opa van Mathieu van der Poel.

Een jaar later klom Joop Zoetemelk op de grote plaat naar boven in het wiel van de latere eindwinnaar Bernard Thevenet en poefte in de laatste kilometer brutaal naar de winst.

Glaseter

De snelste beklimming (29.35 minuten) staat nog altijd op naam van de Pool Zenon Jaskula, die in 1993 opeens beter bergop bleek te klimmen dan Tony Rominger en Miguel Indurain. Toch is die ene ritzege (en de derde plaats in het eindklassement) in de Tour niet het wapenfeit waar Jaskula het bekendst om is geworden.