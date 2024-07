Zo sterk is Hezbollah: 'Lijkt steeds meer op professioneel leger'

Ook Hezbollah-kenner Hilal Khashan, verbonden aan de Amerikaanse Universiteit in Beiroet, zegt dat het in de regio geen geheim is dat Hezbollah precisiewapens in huis heeft. Maar volgens hem is er wel een duidelijk verschil tussen het hebben van de wapens en ze effectief kunnen gebruiken. "Het afvuren van dit soort raketten is een langdurig en ingewikkeld proces. Zodra Hezbollah de eerste raket afschiet, weet Israël de locatie van de lanceerbasis en zal het deze direct vernietigen."

De Kruif bevestigt dit. "Het gebied van waaruit Hezbollah raketten lanceert, is relatief klein: het zuiden en midden van Libanon en mogelijk delen van Syrië. Die plekken worden voortdurend in de gaten gehouden door Israël."

'Dagelijks leven lamleggen'

Dan is er ook nog Iron Dome, het geavanceerde luchtverdedigingssysteem van Israël. "Dat kan ballistische raketten, mortieren en granaten uitschakelen", zegt De Kruif. "Zeer effectief dus, maar stel je haalt 98 procent neer en 2 procent komt er wel doorheen, dan is dat nog altijd in potentie een grote dreiging."

Zo kan Hezbollah volgens De Kruif het Israëlische parlement of het uitgaansgebied in Tel Aviv raken. Randa Slim van het Middle East Institute gaat een stap verder en zegt dat er maar een paar precisieraketten hun doel hoeven te raken om het dagelijks leven in Israël lam te leggen.

"Tot nu toe heeft Hezbollah vooral militaire doelen aangevallen, omdat het verdere escalatie wil voorkomen. Maar in de situatie van een grootschalige oorlog zonder rode lijnen kan Hezbollah aanzienlijke schade veroorzaken aan kritieke infrastructuur in Israël, zoals het vliegveld bij Tel Aviv, de havens, elektriciteitsnetten en waterinstallaties."

Toch zijn de drie deskundigen het erover eens dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Je denkt toch niet dat Israël lachend toekijkt als Hezbollah een spervuur aan raketten afvuurt", zegt Hilal Khashan. "Het Israëlische leger heeft de laatste jaren ook niet stilgezeten. Het zal hard terugslaan en Hezbollah weet dat het dat niet wint."