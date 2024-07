Wekdienst 13/7: Maakt Trump running mate bekend? • Tour de Pyreneeën in

Goedemorgen! De running mate van Donald Trump is nog altijd niet bekend. Mogelijk zegt hij vandaag wie het wordt. En de Tour trekt de Pyreneeën in.

Eerst het weer:

De dag start bewolkt en verspreid komt het tot buien. In het noorden kan het van tijd tot tijd stevig doorregenen. 's Middags wordt het van het zuiden uit op steeds meer plaatsen droog en krijgt de zon meer ruimte. De westenwind is matig en aan zee vrij krachtig of krachtig. Het kwik stijgt naar 16 tot 19 graden, maar de doorstaande wind maakt het voor het gevoel kouder. In de avond klaart het breeduit op, in het noorden valt een enkele bui.