Spanje-sensatie Williams voetbalt voor zijn helden: 'Alles wat ik doe is voor mijn ouders'

"Ik geloof dat de stijl van het team is veranderd", zei ook Williams, die vrijdag 22 jaar werd. "Het is niet zozeer het spelen van tiki-taka meer, we spelen directer, meer 'verticaal'. En daar heb ik persoonlijk veel profijt van."

Hij krijgt de vrijheid in het elftal van bondcoach Luis de la Fuente. Statistiekenbureau Opta berekende dat Williams op de Belgische linksbuiten Jérémy Doku na (35) de meeste dribbels (34) inzette tijdens dit EK. Meer dus dan bijvoorbeeld Kylian Mbappé, Jamal Musiala en zijn maatje Yamal.

Dribbelen brengt hem terug naar zijn jeugd, zei hij in een interview met El Pais. Naar voetballen op straat, altijd en overal, dribbelen en nog eens dribbelen. "Het zit in mijn bloed. Het is instinct, een geschenk dat God mij heeft gegeven. En het gaat me behoorlijk goed af, denk ik."

Ook in de Spaanse competitie dribbelt Williams er lustig op los. Met Bilbao beleefde hij een prachtseizoen door de Spaanse beker te winnen, de eerste prijs in veertig jaar voor de Baskische voetbalclub. Williams scoorde zeven keer en gaf maar liefst zestien assists.