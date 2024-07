Na plaagstootjes barst strijd Pogi-Vingegaard nu écht los: 'Laat Pyreneeën maar komen'

Gistermiddag sprak Vingegaard woorden van gelijke strekking: "We gaan nu een terrein in dat mij beter ligt, daar kijk ik naar uit. Ik voel me erg goed. Hopelijk kunnen we goed herstellen."

Dat herstellen was nodig, nadat Visma vrijdag in wat op papier een sprintetappe was toch aan de bak moest. Adam Yates, een van de knechten van Pogacar, was in de ontsnapping meegeglipt, waarna Visma een lange achtervolging op touw zette om de kopgroep terug te halen.

Plaagstootjes

Het was een voorbeeld van de vele plaagstootjes tussen Visma en UAE Emirates deze Tour, als voorspel op het echte werk dat vandaag losbarst. Eerder weigerde Vingegaard kopwerk te doen in de graveletappe. En na tijdsverlies in de door Pogacar gewonnen rit over de Galibier zeiden ze bij Visma schouderophalend dat ze door de gebrekkige voorbereiding verwacht hadden met 3-0 achter te staan, in plaats van slechts met 1-0.