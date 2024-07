22 doden door instorten school in Nigeria

In Nigeria zijn 22 leerlingen om het leven gekomen toen de school waarin ze zaten instortte, meldt de politie. Het gebouw met twee verdiepingen bezweek in de ochtend, kort nadat de schooldag was begonnen.

Het gaat om een middelbare school in de staat Plateau. De meeste leerlingen zijn 15 jaar of jonger. Meer dan 150 mensen kwamen vast te zitten. De meesten van hen konden worden gered. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Graafmachines

De Nigeriaanse regering stuurde een team van reddingswerkers naar de rampplek en er werd met graafmachines gezocht naar vermisten. Tientallen dorpsbewoners verzamelden zich bij de school, onder wie familieleden van slachtoffers.

Volgens de autoriteiten van de regio in centraal-Nigeria stortte de school onder meer in als gevolg van de slechte constructie. Ook had het de afgelopen dagen flink geregend.